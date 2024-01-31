В Антарктиде открылись провалы размером с город: ученые увидели окна в подземный мир и собираются спуститься вниз

Зимой 1973 году у берегов Антарктиды впервые образовалась гигантская полынья. Полвека спустя исследователи обнаружили уже на самом континенте колоссальные провалы, размеры которых сопоставимы с настоящим городом.
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