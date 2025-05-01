Украина попросила FIG не допускать к турнирам гимнастку из РФ Мельникову

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), Украинская федерация гимнастики и Министерство молодежи и спорта страны направили официальный запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой отстранить российскую гимнастку Ангелину Мельникову от участия в международных соревнованиях.
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