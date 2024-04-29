«Почему в ее голове столько ненависти?» — Киркоров заявил об отношении Пугачевой к Галкину*

Филиппа Киркорова и Аллу Пугачёву уже давно ничего не связывает, но бывший муж по-прежнему не может отказаться от бесед с прессой на тему нынешней жизни его экс-супруги, потому что в последнее время Алла Борисовна получает очень много негативных комментариев со стороны своих поклонников и других заинтересованных лиц.
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