«Почему в ее голове столько ненависти?» — Киркоров заявил об отношении Пугачевой к Галкину*

Филиппа Киркорова и Аллу Пугачёву уже давно ничего не связывает, но бывший муж по-прежнему не может отказаться от бесед с прессой на тему нынешней жизни его экс-супруги, потому что в последнее время Алла Борисовна получает очень много негативных комментариев со стороны своих поклонников и других заинтересованных лиц.