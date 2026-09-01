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Царьград

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Педагог: Среднее профобразование в Москве тесно связано с реальным производством

Педагог: Среднее профобразование в Москве тесно связано с реальным производством

Предпрофессиональные классы в московских школах позволяют старшеклассникам раньше определиться с будущей специальностью и выстроить более осознанную траекторию обучения.

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