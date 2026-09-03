Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Адвокаты Мадуро потребовали прекратить дело против него

Адвокаты Мадуро потребовали прекратить дело против него

Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро потребовали от суда Нью-Йорка прекратить дело против их подзащитного на основании иммунитета главы суверенного государства к судебному преследованию за рубежом.

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