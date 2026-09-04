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Регионы России

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VK Видео запустило персональные рекомендации прямых трансляций

VK Видео запустило персональные рекомендации прямых трансляций

Платформа «VK Видео» внедрила новые технологии персонализации прямых трансляций, результатом чего стало удвоение просмотров рекомендаций пользователями.

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