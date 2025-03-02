Ветераны белого порошка. Зачем Мексика отдала Штатам отставных наркобаронов

Криминальная хроника Мексики, а вместе с ней и американского приграничья, подчас напоминает остросюжетный фильм — и деятели западной киноиндустрии, не будучи дураками, этим пользуются, препарируя местные сюжеты на все лады.
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