Электронные повестки-2026: кому они приходят осенью и что грозит за игнорирование Юлия ЧелкановаРоссиянам продолжают направлять электронные повестки, а с приближением осеннего периода отправки призывников внимание к таким уведомлениям вновь выросло.
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