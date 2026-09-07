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Синоптики зафиксировали во Франции рекордные для сентября 40,3 градуса

Во Франции синоптики зафиксировали новый температурный рекорд для сентября. В коммуне Лавор департамента Тарн воздух прогрелся до 40,3 градуса по Цельсию, сообщила 7 сентября национальная метеослужба Météo-France.

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