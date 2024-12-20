Основной мотив теракта – заставить замолчать всех разоблачителей массовых преступлений Вашингтона Убийство в Москве на Рязанском проспекте начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова напрямую связано с его последовательными разоблачениями преступлений Вашингтона.
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