Студент из Сирии и преподаватель погибели при обстреле Белгорода 15 февраля

Молодой человек находился в торговом центре, где случился прилёт.Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля погиб Сирийский студент Белгородского государственного института искусств и культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии