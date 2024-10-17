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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Миротворец поневоле: Эр-Рияд может подорвать военные усилия России

Миротворец поневоле: Эр-Рияд может подорвать военные усилия России

Группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией планирует начать наращивать поставки нефти на рынок уже в декабре, несмотря на свидетельства того, что рост спроса на нее в этом году будет ниже, чем изначально ожидала ОПЕК.

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