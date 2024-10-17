Миротворец поневоле: Эр-Рияд может подорвать военные усилия России

Группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией планирует начать наращивать поставки нефти на рынок уже в декабре, несмотря на свидетельства того, что рост спроса на нее в этом году будет ниже, чем изначально ожидала ОПЕК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии