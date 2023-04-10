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Западные СМИ сообщают о пересмотре планов Вашингтона и Киева после утечки документов

Западные СМИ сообщают о пересмотре планов Вашингтона и Киева после утечки документов

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Украина пересмотрела «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины.

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