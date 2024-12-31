📹⚡️Вслед за тульскими ПТРК "Фагот/Конкурс/-М" дистанционно управляемую систему наведения с задействованием проводного видеолинка и командно-телеметрического канала получил и ПТРК "Корнет".
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📹⚡️Вслед за тульскими ПТРК "Фагот/Конкурс/-М" дистанционно управляемую систему наведения с задействованием проводного видеолинка и командно-телеметрического канала получил и ПТРК "Корнет".