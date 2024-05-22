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Зеленский объяснил, почему Россию не пригласили на "саммит мира" в Швейцарии

Зеленский объяснил, почему Россию не пригласили на "саммит мира" в Швейцарии

Глава киевского режима опасается, что Москва сорвёт предстоящее мероприятиеВ июне текущего года в Швейцарии пройдёт "саммит мира", на который Владимир Зеленский отказался приглашать Россию.

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