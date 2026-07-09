В Томске создали материал для 3D-печати, который сам фильтрует радиосигналы — такие элементы могут использоваться в антеннах, фильтрах и сенсорах

Новый магнитный филамент позволяет печатать детали, избирательно поглощающие электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГцУчёные Томского государственного университета (ТГУ) разработали магнитный композитный материал для FDM 3D-печати, который не только сохраняет форму после печати, но и обладает заданными электромагнитными свойствами.