В Томске создали материал для 3D-печати, который сам фильтрует радиосигналы — такие элементы могут использоваться в антеннах, фильтрах и сенсорах

Новый магнитный филамент позволяет печатать детали, избирательно поглощающие электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГцУчёные Томского государственного университета (ТГУ) разработали магнитный композитный материал для FDM 3D-печати, который не только сохраняет форму после печати, но и обладает заданными электромагнитными свойствами.
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