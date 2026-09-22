ES Bull Flag Breakout -> Fresh All Time High E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! FOREXcom At this point S&P 500 futures have technically set a fresh all-time-high and Nasdaq 100 futures are just a bit below their prior high water mark.
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