Москвичей предупредили об опасности

В Понедельник, 26 мая, температура воздуха в Москве может достичь 30 градусов тепла. Такая погода представляет опасность для жителей и гостей столицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
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