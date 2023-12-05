Художник Zoey Frank

Зоя Фрэнк окончила четырехлетний курс классической живописи в Академии искусств Гейджа в Сиэтле, где ее обучала Джульетта Аристидис, получила степень магистра изящных искусств в Колледже искусств и дизайна Лагуна и несколько почетных наград, в том числе три стипендии Элизабет Гринсхайлдс, международную стипендию резидента Мемориала Авигдора Арихи, гран-при конкурса журнала Artist's Magazine All Media в 2012 году, стипендию Реки Гудзон в 2012 году, грант на обучение от Фонда Альберта К.