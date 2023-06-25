Де Минаур снялся с турнира в Истбурне. Сегодня он сыграет с Алькарасом в финале в Queen’s Club

Вместо де Минаура турнир со второго круга начнет Николас Харри. На место Харри переместится Ботик ван де Зандшульп и сыграет с Микаэлем Имером, а Максим Кресси теперь встретится с квалифаером или лаки-лузером.
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