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Де Минаур снялся с турнира в Истбурне. Сегодня он сыграет с Алькарасом в финале в Queen’s Club

Вместо де Минаура турнир со второго круга начнет Николас Харри. На место Харри переместится Ботик ван де Зандшульп и сыграет с Микаэлем Имером, а Максим Кресси теперь встретится с квалифаером или лаки-лузером.

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