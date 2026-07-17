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Север Пресс

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Семьи рыбаков в Приуралье начали получать бесплатные спасательные жилеты

Семьи рыбаков в Приуралье начали получать бесплатные спасательные жилеты

Первые шесть семей в Приуральском районе получили комплекты спасательных жилетов. Для семей коренных малочисленных народов Севера это действительно важная мера поддержки, сообщила жительница села Вылпосл Лариса Ендырева.

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