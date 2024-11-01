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Царьград

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Умер экс-глава ТУАД и Центрального района Новосибирска Валерий Зарубин

Умер экс-глава ТУАД и Центрального района Новосибирска Валерий Зарубин

Ему было 63 года. Причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.В ночь с 31 октября на 1 ноября не стало бывшего начальника ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Валерия Зарубина.

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