Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Анатолий Федоров

Фраза Михалкова: "Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом, ..." Фраза автора статьи: "Ему верят все россияне. Никита Михалков. Который, конечно, хорошо знал Пугачеву, уважал ее раньше и признавал ее заслуги." И лично моё мнение: Михалков ещё тот жук и с совестью у него не всё в порядке, а ещё взялся высказывать не только своё мнение, а требование. Кто он такой? Извините. Я вспомнил кто он такой. Он являлся каждый раз руководителем штаба (может по-другому назывался) каждый раз при выборе Путина на новый срок. Поэтому он сам чувствует себя почти президентом?