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Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза Михалкова: &quot;Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом, ...&quot; Фраза автора статьи: &quot;Ему верят все россияне. Никита Михалков. Который, конечно, хорошо знал Пугачеву, уважал ее раньше и признавал ее заслуги.&quot; И лично моё мнение: Михалков ещё тот жук и с совестью у него не всё в порядке, а ещё взялся высказывать не только своё мнение, а требование. Кто он такой? Извините. Я вспомнил кто он такой. Он являлся каждый раз руководителем штаба (может по-другому назывался) каждый раз при выборе Путина на новый срок. Поэтому он сам чувствует себя почти президентом?
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