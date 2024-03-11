Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.
Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего
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Анатолий Федоров
Фраза Михалкова: "Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом, ..." Фраза автора статьи: "Ему верят все россияне. Никита Михалков. Который, конечно, хорошо знал Пугачеву, уважал ее раньше и признавал ее заслуги." И лично моё мнение: Михалков ещё тот жук и с совестью у него не всё в порядке, а ещё взялся высказывать не только своё мнение, а требование. Кто он такой? Извините. Я вспомнил кто он такой. Он являлся каждый раз руководителем штаба (может по-другому назывался) каждый раз при выборе Путина на новый срок. Поэтому он сам чувствует себя почти президентом?
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