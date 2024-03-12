Starknet стремится сократить расходы с помощью новой стратегии объединения Ethereum

В рамках стратегического шага по экономии комиссий за транзакции фонд Starknet объявил о своих планах по реализации дополнительных мер по экономии средств, которые соответствуют последнему обновлению Dencun для Ethereum.
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