Отправку главкома ВСУ Сырского в отставку сочли неизбежной

Военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ИС «ВЕСТИ» высказал мнение, что отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского является неизбежной.
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