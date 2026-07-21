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Наш потерянный мир

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Отправку главкома ВСУ Сырского в отставку сочли неизбежной

Отправку главкома ВСУ Сырского в отставку сочли неизбежной

Военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ИС «ВЕСТИ» высказал мнение, что отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского является неизбежной.

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