Во Всероссийском музее декоративного искусства готовится к открытию выставка унцукульской насечки

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку, посвященную юбилею прославленного мастера унцукульской насечки, народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Гамзата Газимагомедова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым