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Культуромания

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Во Всероссийском музее декоративного искусства готовится к открытию выставка унцукульской насечки

Во Всероссийском музее декоративного искусства готовится к открытию выставка унцукульской насечки

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку, посвященную юбилею прославленного мастера унцукульской насечки, народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Гамзата Газимагомедова.

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