Лавров обвинил администрацию Байдена в нанесении ущерба отношениям России и США

Администрация действующего президента США Джо Байдена нанесла большой ущерб отношениям России и США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, публикация размещена в его Telegram-канале.
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