Начальника управления департамента МО РФ Вертелецкого оставили под арестом

Начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонзаказа Владимира Вертелецкого, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении одного из заказов, оставили под арестом.
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