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Начальника управления департамента МО РФ Вертелецкого оставили под арестом

Начальника управления департамента МО РФ Вертелецкого оставили под арестом

Начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонзаказа Владимира Вертелецкого, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении одного из заказов, оставили под арестом.

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