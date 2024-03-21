В Самарской области отступят ночные морозы

Публикуем прогноз на 22-26 марта.В Самарской области будет постепенно теплеть. По данным Приволжского Гидрометцентра, ночные температуры постепенно достигнут нуля, а днём воздух будет прогреваться до +9 градусов.
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