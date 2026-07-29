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Царьград

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Боец Пазик сообщил о росте интереса к подразделению "БАРС-ДНР"

Боец Пазик сообщил о росте интереса к подразделению "БАРС-ДНР"

Добровольческое подразделение "БАРС-ДНР" набирает популярность среди русских, сообщают бойцы. Добровольцы из Ростова и Москвы присоединяются для защиты энергообъектов Донецкой Народной Республики от атак дронов ВСУ.

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