Боец Пазик сообщил о росте интереса к подразделению "БАРС-ДНР"

Добровольческое подразделение "БАРС-ДНР" набирает популярность среди русских, сообщают бойцы. Добровольцы из Ростова и Москвы присоединяются для защиты энергообъектов Донецкой Народной Республики от атак дронов ВСУ.
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