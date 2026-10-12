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Свыше 15 ветхих строений обновили при участии «Контроля Москвы» на востоке столицы

Свыше 15 ветхих строений обновили при участии «Контроля Москвы» на востоке столицы

«Контроль Москвы» принимает активное участие в улучшении архитектурного облика столицы и ведет работу с ветхими объектами.

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