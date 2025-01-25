46-летняя Оксана Леонгард покидает пост врио заместителя главы Тамбовской области. Как написала Леонгард 25 января на своей странице в соцсетях, накануне был её последний рабочий день в должности временно исполняющей обязанности заместителя главы региона.
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