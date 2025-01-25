Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Трос власти заметили, а то, что муниципальные земли превратились в помойку, не замечают. А деньги на уборку этих терр...В Тамбове требуют...
  • Михаил Е
    Это такой способ жестянки на палки натыкать?В Тамбове для пен...
  • Валентина Евсеева
    Единицы бесплатно. Какие огромные средства могут быть потрачены на тех кто платно учился? Мигранты только бесплатно.Правила поступлен...

Оксана Леонгард покидает пост врио заместителя главы Тамбовской области

Оксана Леонгард покидает пост врио заместителя главы Тамбовской области

46-летняя Оксана Леонгард покидает пост врио заместителя главы Тамбовской области. Как написала Леонгард 25 января на своей странице в соцсетях, накануне был её последний рабочий день в должности временно исполняющей обязанности заместителя главы региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх