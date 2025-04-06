Дмитриев: новые контакты между РФ и США могут состояться на следующей неделе

Очередной раунд переговоров России и США может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.