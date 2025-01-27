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test mazurok

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🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать два дня

🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать два дня «Канатка» будет закрыта 27 и 28 января в связи с техническими днями, рассказали в Telegram-канале туристического центра горного парка.

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