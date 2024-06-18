Россиянам назвали размер пенсии при получении средней зарплаты

Работник, получающий среднюю по России зарплату в размере 75 тысяч рублей, в 2024 году может претендовать на пенсию, равную 30 тысяч рублям Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по вопросам труда Светлана Бессараб.