Интернет-пространство заполонил свежий вирусный мем под названием «Слон из 2028 года», пришедший на смену «Белому медведю из 2026».
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