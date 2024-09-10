Захарова связала атаку БПЛА на Раменское с ослаблением позиций ВСУ "на земле"

Украина все больше стремится к террористической деятельности, чем слабее ее позиции "на земле". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ночную атаку украинских БПЛА на российские регионы, в том числе на город Раменское, передает ТАСС.
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