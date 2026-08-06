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Европейская страна захотела депортировать одну категорию украинцев

Европейская страна захотела депортировать одну категорию украинцев

Оппозиционная польская партия «Право и справедливость», представителем которой является президент Кароль Навроцкий, в случае своей победы на выборах хочет депортировать одну категорию украинцев: неработающих мужчин призывного возраста, передает RMF 24.

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