Ковид, грипп или простуда? Как понять, чем конкретно вы заболели

Каждый зимний сезон обычно связан с болезнями, однако в этом году мы столкнулись с тройным ударом. В Роспотребнадзоре официально заявили о начале тридемии — одновременном распространении гриппа, коронавируса и ОРВИ.
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