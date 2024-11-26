Координатор подполья Лебедев: у Киева нет ученых, чтобы изучить обломки Орешника

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Киева о том, что элементы новейшей российской ракеты "Орешник" хранятся в некоем засекреченном ангаре, их изучают украинские эксперты.
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