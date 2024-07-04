Расчеты беспилотников ВСУ устроили охоту на жителей, эвакуированных Вооруженными силами России из-под Часова Яра в ДНР.
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Расчеты беспилотников ВСУ устроили охоту на жителей, эвакуированных Вооруженными силами России из-под Часова Яра в ДНР.
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