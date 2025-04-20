ВСУ ночью после перемирия осуществили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

В ночь с 19 на 20 апреля — после того как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии — подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам.