Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя

США пытаются убедить весь мир в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан», чтобы отвести подозрения от себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью корреспонденту aif.
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