Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя

США пытаются убедить весь мир в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан», чтобы отвести подозрения от себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью корреспонденту aif.