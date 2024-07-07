Эрдоган о матче Турции в Берлине: «Наши граждане и эмигранты заполонили улицы и стадион. Почувствовал гордость, когда они начали скандировать «Турция»

Сборная Турции проиграла Нидерландам (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2024, который проходил в Берлине. «Несмотря на все усилия нашей сборной, к сожалению, нам не удалось войти в четверку лучших команд, вышедших в полуфинал.