7 новостей

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Как можно трогаться с места в автомобиле во дворе дома, пока не убедишься в безопасности ребенка, тем более годовалог...В Мытищах мать ра...
  • Pelegrin 2
    Так он же НЕоднозначные движения делал. Значит, возможны варианты.В Тольятти мальчи...
  • Сергей Каримов
    продажные сми нагнетают обстановку (отрабатывают печеньки)Минздрав: в Росси...

Эксперты назвали категорию женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

Эксперты назвали категорию женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.Изображение fernando zhiminaicela с сайта PixabayДолгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх