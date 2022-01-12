Эксперты назвали категорию женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.Изображение fernando zhiminaicela с сайта PixabayДолгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.
Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.Изображение fernando zhiminaicela с сайта PixabayДолгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса.
Свежие комментарии