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Житель Кургана обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде

Житель Кургана обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде

В Курганской области разворачивается дело о даче заведомо ложных показаний в суде. Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кургана, 1989 года рождения.

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