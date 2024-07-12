Житель Кургана обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде

В Курганской области разворачивается дело о даче заведомо ложных показаний в суде. Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кургана, 1989 года рождения.
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