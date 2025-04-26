«Ученик с бородой»: Умед напал на учителя математики за углом школы из-за того, что тот назвал его «мигрантом». Теперь обвиняют педагога

Владимир Воюшин

Нечего было голосовать за эту власть, она вам не друг, вы до сих пор этого не поняли?! Несменяемость, это признак властолюбия свуязанного с орбогащением, а теперь ещё и проблему организовали. Так народ проснётся, а вокруг чужие и страна уже новым переселенцам принадлежит. Люди, вы почему так к себе относитесь? Вы не видите, как в Беларуси с этим вопросом, как Вв Арабских Эмиратах, там вообще никто не пикнет из трудовых мигрантов. Правда там влавть для народа, а у нас нет. Голосуйте за них и будет вам несчастье, вот оно и наступает. Госдума исчерпала себя, депутаты чужаки и Мутняки во власти, это люди которые мутят воду, чтобы не было организован порядок с въездом в страну и никто не ездит в Республики отбирать по специальностям мигрантов и заключать Договоры для въезда. Тем более Госдума отклонила такой порядок! Чужаки во власти и Госдуме покорили народ России. Осталось кланяться им? Так дальше нельзя, потеряем государство!