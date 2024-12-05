Эксперты назвали число новых зарубежных брендов в российском ретейле

Более половины новых игроков — компании из Азии, однако и на европейские бренды приходится почти четверть открытий В 2024 году на российский рынок вышло 22 международных бренда, следует из предоставленного редакции обзора торговой недвижимости от консалтинговой компании CORE.
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