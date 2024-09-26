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Депутат бундестага Дагделен: большинство немцев хотят переговоров по Украине

Депутат бундестага Дагделен: большинство немцев хотят переговоров по Украине

Большинство жителей Германии хотят завершения российско-украинского конфликта путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен.

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