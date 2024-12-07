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В России спрос на сельский отдых вырос на 40%

В России спрос на сельский отдых вырос на 40%

В преддверии длинных зимних выходных россияне стали активно бронировать поездки в такие живописные места, как Киров — родина дымковской игрушки, старинный Суздаль, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге и фермерские хозяйства Подмосковья.

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